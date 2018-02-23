250 bin TL para ve ‘bloke’ cezası – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    250 bin TL para ve ‘bloke’ cezası

    250 bin TL para ve ‘bloke’ cezası
    , taraftarının maçında neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 'yi ağır para cezasına çarptırdı. , bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez tekrarlanması nedeniyle sarı-lacivertlilere 250 bin lira para cezası keserken, taraftarları da affetmedi! Üst B,C, D, E, F ve Maraton Üst H, I ve Alt L, M bloka giriş yapan taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki ev sahibi müsabaka için bloke edilmesine hükmedildi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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