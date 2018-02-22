Valbuena'nın son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı? – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Valbuena'nın son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

    Valbuena'nın son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

    ’de Valbuena ile alakalı çıkan sakatlık haberleri ile alakalı açıklama geldi.

    'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena ile alakalı akşam saatlerinde çıkan sakatlık haberini sarı-lacivertli yetkililer yalanladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Valbuena bugünkü antrenmanda yer almış ve midesinde ağrı hissettiği için yarın hastahanede kontrol edilecektir. Sakatlık şeklinde çıkan haberler doğru değildir."

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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