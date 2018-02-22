Sakin kalmalı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Sakin kalmalı

    Sakin kalmalı
    Mini yorum / Mert Aydın: , maçındaki formülü uygulayacak ve böyle de yapmalı. İşin taktik yanı dışında psikolojik kısmı da var. deplasmanındaki performans iyiydi ama Vodafone Park baskısı orada yoktu. sakin kalmak zorunda. Son yıllarda bunu başardığı için Fenerbahçe, derbilerde iyi sonuçlar alıyor. Bu kez de bunu başarabilecek mi; pazar günü göreceğiz.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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