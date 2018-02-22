Oyuncular hırs küpü – Fotomaç – 22 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Oyuncular hırs küpü

    Oyuncular hırs küpü
    Antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti sevindirdi. ve 'nın iyileşerek takımla çalışmalara başlaması savunmada rekabeti üst düzeye taşrken, bağırsak enfeksiyonunu atlatan kaleci de forma için hazır kıta... Sarılacivertliler hazırlıklarına bugün devam edecek.

    Taktik+pas çalışması
    Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen idman, 15.00'te başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda çift kale maçla bitti.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oyuncular hırs küpü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN