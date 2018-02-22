Oyuncular hırs küpü
Taktik+pas çalışması
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, 15.00'te başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda çift kale maçla bitti.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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