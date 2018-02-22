Mosturoğlu ve Uslu gidecek – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Mosturoğlu ve Uslu gidecek

    Mosturoğlu ve Uslu gidecek
    Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta genel sekreter ile asbaşkan 'nun temsil edeceği öğrenildi. İki isimle birlikte birkaç yönetici daha karşılaşmaya gidecek. Aziz Yıldırım'ın ise zorlu derbiyi uğurlu saydığı Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe TV stüdyolarında izlemesi bekleniyor.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:10
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