Kraliçelerin kupa sınavı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Kraliçelerin kupa sınavı

    Kraliçelerin kupa sınavı
    Takımı, bugün PTT 'nda kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final karşılaşmasında Belediyesi ile karşılaşacak. Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'da başlayacak. Çeyrek finaldeki diğer müsabaka ise 15.30'ta Hatay ile arasında oynanacak.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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