Haydi Sarı Melekler – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Haydi Sarı Melekler

    Haydi Sarı Melekler
    CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bugün deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Novaro Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada Igor Gorgonzola'ya konuk olacak. Bu önemli müsabaka saat 22.30'da başlayacak.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:54
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