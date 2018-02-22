Gönülden destekliyoruz
Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nı canıgönülden desteklediklerini belirterek, “Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur” dedi
ŞEHİTLERİMİZE RAHMET
Yıldırım, "Biz bunu canıgönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar, ailelerine sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükümetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda bu harekat biter" diye konuştu.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:09
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
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ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
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erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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