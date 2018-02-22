Gönülden destekliyoruz – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Gönülden destekliyoruz

    Gönülden destekliyoruz

    , Zeytin Dalı Harekatı’nı canıgönülden desteklediklerini belirterek, “Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur” dedi

    Başkan , Hatay'da yaptırılan Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada Hatay Valisi Erdal Ata ve B.Şehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret eden Yıldırım, TSK'nın Afrin'de teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

    ŞEHİTLERİMİZE RAHMET
    Yıldırım, "Biz bunu canıgönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar, ailelerine sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükümetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda bu harekat biter" diye konuştu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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