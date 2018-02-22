Euroleague’de rakip Milano – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Euroleague’de rakip Milano

    Euroleague’de rakip Milano
    Fenerbahçe Doğuş, bugün İtalyan Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak olan 23. hafta sınavı 20.45'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. İtalya'da oynanan ilk maçı uzatmalarda kazanan temsilcimiz, grupta 15 galibiyetle 3. sırada yer alıyor. Bu arada A kampında bulunan ile Ali Muhammed, bugünkü maçta olmayacak.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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