Defanstaki aklım Roman – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Defanstaki aklım Roman

    Defanstaki aklım Roman
    karşısında defansın lideri Roman Neustadter olacak. Ligde bu sezon takımın bankosu olan Rus stoper, geride kalan 22 haftanın 20'sinde forma giyip, 2 gol attı. , 'Savunmadaki aklım' dediği Roman için, "Ayağı çok düzgün. Topla çok iyi çıkıyor. Ayrıca çok soğukkanlı. Panik yapmıyor" övgüsünde bulundu. Roman, Avrupa Ligi elemelerinde de 2 kez fileleri sarsmıştı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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