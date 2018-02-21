"Zeytin Dalı Harekatı'nı canı gönülden destekliyorum"
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı canı gönülden desteklediklerini belirterek, bu ülke için yapılması gereken bir operasyon olduğunu kaydetti.
AZİZ YILDIRIM: "BUGÜN 18 OLAN TALEBE MEVCUDU İNŞALLAH 300'LERE ÇIKAR"
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise, "Bugün Hatay'da olmamızın önemli bir sebebi de Ali beylerin yapmış oldukları kardeşlerimiz için okul ve bu okulun zaten öğretime başlamış onu bizlerde görerek, destek vererek bunun daha genişletilmesini yapabilir miyiz diye onlara destek olmak için geldik. Tabi sizinde katkılarınız var. Açılışa geldiğimiz zaman oradaki imar sorunlarının hepsini siz yaptınız, açtınız. Bunun yapılması için önderlik ettiniz. Bu ülke için, Hatay için hayırlı olmuştur diyelim. Bugün 18 olan talebe mevcudu İnşallah 300'lere çıkar. Belki de daha ileriki yıllarda yeni okulların yapılarak engelli kardeşlerimizin ve çocuklarımızın gelişimini sağlarız" diye konuştu.
"BU ÜLKE İÇİN YAPILMASI GEREKEN BİR OPERASYONDUR"
Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak da şunları söyledi:
"En önemli konulardan bir tanesi de, Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mecburen beka sorununu çözmek için bir girişim yapmıştır. Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Ancak burada şehit olanları anarak onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan gazi olanlara da acil şifalar diliyoruz. Hem ailede, hemde ülkemize sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükumetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda da bu harekat biter."
Konuşmaların ardından iki başkan da birbirlerine takımlarının formalarını hediye etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:33
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Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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