Neto: İnancımız da var, gücümüz de









LUİS Neto, Beşiktaş karşısında galip gelebilmek için pazar günü ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Portekizli savunma oyuncusu, "İyi bir çıkış yakaladık ve zirveye iyice yaklaştık. Son dönemde başardıklarımızın daha anlam kazanması ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşabilmek için Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. İnanç ve güç yönünden bir sıkıntımız yok. Hocamız da zaten bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Kazanmaya gideceğiz" ifadelerini kullandı. 21 Şubat 2018, Çarşamba Güncelleme: 01:14 Etiketler: Beşiktaş







