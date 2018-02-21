Kocaman'dan sürpriz Beşiktaş kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinin kadrosunu şekillendirmeye başlarken sürpriz bir karar aldı! İşte detaylar...
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:56
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 15
Yorum
Taner39 Bu maçın böyle olacağı belliyidi.Fikret ve Şenol kendilerini kaf dağında görüyordu.İyi bir ders oldu.Bayern bu kupanın favorisidir.
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 10
Yorum
arsen l. Şenol 70 li yılların mantığını taşıyan korkak biri.BJK Bayern'i alt edebilirdi.Bayern eski Bayern değil.Rakibimiz Şenol Güneştir artık bilin
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 14
Yorum
Karakartal Maç 11.11 devam etseydi sonuç böyle olmazdı . Siz inönü cehennemini daha görmediniz . Turu belki geçemeyiz ama , bayern buradan galip çıkamz
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