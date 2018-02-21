İstanbulspor 90+6'da güldü

Maç boyunca çok önemli fırsatlarda gol bulamayan sarı siyahlılar uzatmanın 6. dakikasında Halil Çolak'ın penaltısıyla 1-0 kazandı ve puanını 38'e çıkarıp 5. sıraya yükseldi. Manisa ise 14 puanda kaldı.

ES-ES'E GAZİŞEHİR DUR DEDİ

Son 3 maçını kazanan Eskişehispor ilk 2 mücadelesi veren Gazişehir karşısında tutunamadı. Konuk takım 4-1'lik galibiyetiyle hem rakibinin serisine nokta koydu, hem de rakiplerinin kayıplarını değerlendirdi. Ev sahibi ekip 11. dakikada Kaan ile öne geçti. Ancak Gazişehir 5 dakika sonra Gökhan ile yanıt verdi. İkinci yarıya hızlı giren konuk Gazişehir, 50. dakikada Özgürcan'ın penaltısı ve 55. dakikada del Valle'nin golleriyle rahatladı.

Son dakikalarda Webo ile bir gol dha bulan kırmızı siyahlılar maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla konuk takım 38 puana yükselip ilk iki sırayla arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Eskişehirspor ise 27 puanda kaldı.