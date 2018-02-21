İstanbulspor 90+6'da güldü
Spor Toto 1. Lig'de ilk 6 mücadelesi veren İstanbulspor, Grandmedical Manisaspor engelini uzatmanın son anlarında gelen golle aştı
Maç boyunca çok önemli fırsatlarda gol bulamayan sarı siyahlılar uzatmanın 6. dakikasında Halil Çolak'ın penaltısıyla 1-0 kazandı ve puanını 38'e çıkarıp 5. sıraya yükseldi. Manisa ise 14 puanda kaldı.
ES-ES'E GAZİŞEHİR DUR DEDİ
Son 3 maçını kazanan Eskişehispor ilk 2 mücadelesi veren Gazişehir karşısında tutunamadı. Konuk takım 4-1'lik galibiyetiyle hem rakibinin serisine nokta koydu, hem de rakiplerinin kayıplarını değerlendirdi. Ev sahibi ekip 11. dakikada Kaan ile öne geçti. Ancak Gazişehir 5 dakika sonra Gökhan ile yanıt verdi. İkinci yarıya hızlı giren konuk Gazişehir, 50. dakikada Özgürcan'ın penaltısı ve 55. dakikada del Valle'nin golleriyle rahatladı.
Son dakikalarda Webo ile bir gol dha bulan kırmızı siyahlılar maçtan 3-1 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla konuk takım 38 puana yükselip ilk iki sırayla arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Eskişehirspor ise 27 puanda kaldı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:32
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER NE BÜYÜK BİR BAŞARI BEEE MADALYAYI HAKETTİ BENCE
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Caner Robben'i bakkala gönderdi
Toplam 21
Yorum
poyraz şaka mı bu? nasıl bi haber..nasıl bi teselli? adamlar Türk futbolunun yerin dibine soktu,resmen dalga geçtiler aşağıladılar..caner kim ki
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 19
Yorum
SÜPER_FENER BEN EN ÇOKTA KALECİYE ÜZÜLÜYORUM ADAM BEŞİKTAŞA GELDİĞİNDEN BERİ YARIM DÜZÜNE GOL YİYOR
İstanbulspor 90+6'da güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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