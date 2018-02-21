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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Görüşeceğiz korkak palyaço!

    Görüşeceğiz korkak palyaço!

    Fenerbahçeli , ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef aldı

    Brezilya'da Vitoria-Bahia maçı, çıkan olaylar ve iki takımdan toplam 9 oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi sonucu 1-1'ken tatil edildi. Olaylar, Vitoria'lı Kanu'nun rakibine yumruk atması sonucu başladı, ardından da çarşı pazar karıştı!

    Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli , ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef aldı.

    Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:59
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