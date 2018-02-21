Görüşeceğiz korkak palyaço!
Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef aldı
Eski bir Bahia oyuncusu olan Fenerbahçeli Fernandao, ülkede gündeme oturan maç sonrası instagram'dan Kanu'yu sert bir dille hedef aldı.
Sarı-lacivertli oyuncu Kanu hakkında, "Bir gün Bahia'ya geri döndüğümde seninle görüşmek istiyorum korkak palyaço" ifadelerini kullandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:59
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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