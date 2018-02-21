Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Hatay'da

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir restoranda Hatay Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen yemekte konuşan Aziz Yıldırım, gün içinde, kentte dernek üyeleri ve hayırseverlerce yaptırılan Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret ettiğini anımsattı.

Ziyarette, burada eğitim gören engelli çocuklardaki gelişimi gördüklerini ifade eden Yıldırım, engellilerin eğitimi için yapılan yatırımın öneminden bahsetti.

Yıldırım, derneğin yeni bir okul projesi olursa buna maddi kaynak sağlayacağını kaydetti.

Hatay'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle gündemde yer aldığını anlatan Yıldırım, "Uzaktan baktığınız zaman buraların tehlikeli olduğunu söylüyorlar veya öyle gözüküyor. Ama biz bugün buraya geldik, hiçbir şey olmadığını normal İstanbul'da ve Ankara'daki gibi hayatın devam ettiğini gördük." şeklinde konuştu.

Yıldırım, bu harekattan dolayı TSK'yi desteklediklerini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa diledi.

"İnşallah devletimizin istediği doğrultuda bu harekat da sonuçlanır." diyen Yıldırım, "Belki önümüzdeki günlerde kongre çalışmalarıyla ilgili gelip huzurunuzda bilgiler vererek sizlerle dertleşebilirim. Bunun için de az zamanımız var." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Yıldırım, temsilci üyelere rozet taktı ve anaokulunun yapılmasına katkı veren hayırseverlere plaket verdi.

Öte yandan Yıldırım, Defne ilçesinde kulübün futbol okulundaki çocuklarla bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Yıldırım, çocukların penaltı atışlarını ve maçını izledi.