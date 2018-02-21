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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Efsaneye ziyaret

    Efsaneye ziyaret
    'nin futbol altyapı takımlarının teknik ve idari heyeti, 1978-1979 sezonunda futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Necdet Niş'i Erenköy'deki evinde ziyaret etti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Niş, yapılan ziyaretten çok mutlu olduğunu söyledi. Ziyarette Müjdat Yetkiner, Şenol Çorlu, Hasan Özdemir, Kemalettin Şentürk ve Tamer Elçin hazır bulundu.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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