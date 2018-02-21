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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Asıl lider Valbuena

    Asıl lider Valbuena
    SÜPER Lig'de asist krallığında 11 asistle 'den Visca otururken, onu 8 asistle Valbuena izliyor. Ancak Visca'dan daha az süre alan Valbuena gizli asist lideri. 1255 dakika sahada kalan Fransız yıldız, 156.8 dakikada bir asist yaparken, 1763 dakika oynayan Visca ise 160.1 dakikada bir gol pası verdi
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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