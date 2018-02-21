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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Artısıyla eksisiyle masada!

    Artısıyla eksisiyle Beşiktaş masada!
    AYKUT Kocaman, derbi için hazırladığı özel taktik ile Beşiktaş'ın hem bireysel hem de takım olarak artı ve eksilerini not aldı. Kocaman, aldığı bu notları bugünden itibaren oyuncularına da ezberletmeye başlayacak. Sonraki plan ise Başakşehir'in olduğu gibi 'ın kuvvetli yönlerini de devre dışı bırakacak, handikaplarını avantaja çevirecek taktiği üretmek ve bunu hayata geçirme çalışmaları olacak.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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