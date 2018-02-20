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    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Üstesinden geldim!

    Üstesinden geldim!

    performansından memnun

    Geçen sezonun büyük bülümünü yedek geçirmesine rağmen bu yıl 11'in gediklisi olan , kendi performansından memnun. Rus stoper, Skrtel ve Neto'nun sakatlıklarında kendisine çok iş düştüğünü belirterek, "Hocam bana hep güvendi. Ben de durup dinlenmeden çalıştım. Bu güveni boşa çıkarmak istemedim. Ve verilen görevlerin üstesinden geldiğimi düşünüyorum" dedi. Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli savunmacı, "Çıkışımızı derbisiyle sürdürmek istiyoruz. 3 puanla dönmek için elimizden geleni yapacağız" yorumunda bulundu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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