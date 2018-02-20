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    20 Şubat 2018, Salı
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    tek forvete takıldı!

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> tek forvete takıldı!
    'ye sürpriz bir teklifi geldi. devam ettiği 'den birkaç takımın için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı bildirildi. Yönetimin bu konuda kararı 'a bıraktığı bildirilirken, usta hocanın teklife ilk etapta olumlu yaklaşsa da Janssen'in sakatlığı ve tek forvet Ferandao'ya kalmamak için ret yanıtı verdiği ileri sürüldü. Ancak sezon bir teklif daha gelmesi halinde kabul edeceği belirtildi. Bu sezon sadece maçında gol atan Soldado, hattrick yapmıştı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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