Alanya karşısında iki golle samba yapan Giuliano, “Pazar gününü de sabırsızlıkla bekliyorum” dedi

Derbide Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından biri de hiç şüphesiz Giuliano olacak. Sakatlığının ardından sahalara bomba gibi bir dönüş yapan, Alanyaspor'a 2 gol birden atarak ülkesi Brezilya'da bile ses getiren sambacı, "Şimdi sırada Beşiktaş var" dedi. Kadıköy'deki ilk maçta penaltıdan da olsa Kartal'ın filelerini havalandıran yıldız futbolcu, "Pazar gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O gün iki taraf için de çok özel bir gün olacak. Oyun planımıza sadık kalırsak, rakibimizin işini zorlaştırırız. Büyük maçları iyi oynuyoruz; bu bizim işimiz. Kazanacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



Alanya maçında 2 golle yıldızlaşan Giuliano, 2 isabetli şutunda da golü buldu. Rakip sahada yüzde 66 pas isabetiyle oynayan sambacı, arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve savunmada da önemli işler yaptı.



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Giuliano Brezilya Milli Takımına çağrılmak istediğini ve bu konuda da kendisine güvendiğini söyledi. "Artık dünyanın her yerinde futbol izleniyor. Bu yüzden Türkiye'de oynamamın bir sorun yaratacağını düşünmüyorum." diyen deneyimli futbolcu "Talisca mı seçilir ben mi seçilirim buna milli takım yetkilileri karar verecek. Brezilya Milli Takımı'nda biz 3 forvet ve arkalarındaki 3 orta saha ile oynuyoruz. Bu da temel bir 10 numaranın olmadığı anlamına geliyor. Ben de öndeki 3 forvetin arkasında, Casemiro'nun önündeki ikiliden biri olarak forma giyiyorum. Bu performansımı sürdürürsem beni seçeceklerini düşünüyorum." yorumunda bulundu.