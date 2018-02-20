Sırada Beşiktaş var
Alanya karşısında iki golle samba yapan Giuliano, “Pazar gününü de sabırsızlıkla bekliyorum” dedi
Alanya maçında 2 golle yıldızlaşan Giuliano, 2 isabetli şutunda da golü buldu. Rakip sahada yüzde 66 pas isabetiyle oynayan sambacı, arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve savunmada da önemli işler yaptı.
MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI
Giuliano Brezilya Milli Takımına çağrılmak istediğini ve bu konuda da kendisine güvendiğini söyledi. "Artık dünyanın her yerinde futbol izleniyor. Bu yüzden Türkiye'de oynamamın bir sorun yaratacağını düşünmüyorum." diyen deneyimli futbolcu "Talisca mı seçilir ben mi seçilirim buna milli takım yetkilileri karar verecek. Brezilya Milli Takımı'nda biz 3 forvet ve arkalarındaki 3 orta saha ile oynuyoruz. Bu da temel bir 10 numaranın olmadığı anlamına geliyor. Ben de öndeki 3 forvetin arkasında, Casemiro'nun önündeki ikiliden biri olarak forma giyiyorum. Bu performansımı sürdürürsem beni seçeceklerini düşünüyorum." yorumunda bulundu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:11
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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