Önce kafada yenecek

Kadıköy’deki ilk maçta Beşiktaş’a 3, F.Bahçe’ye ise 2 kırmızı kart çıkmıştı. Rövanş da gergin geçmeye aday. Sarı-lacivertli hoca, sinirleri kontrol altına alıp tam konsantrasyon sağlamak için bir terapi programı hazırladı. Taktik çalışmalar öncesinde bu program uygulanacak

FENERBAHÇE'de herkes Beşiktaş'la pazar günü oynanacak dev mücadeleye sezonun en önemli sınavı gözüyle bakıyor. Planlar ise "zafer" üzerine kuruluyor. Zira derbiden alınacak 3 puan, şampiyonluk yolunda sarı-lacivertlilerin önünü iyice açacak. Anc ak dev maçta sadece ayaklar konuşmayacak. Sahada tam bir mental savaş da verilecek. Konsantrasyon ve kafa olarak sağlam kalan, derbide bir adım öne çıkacak. Bunu çok iyi bilen teknik direktör Aykut Kocaman, takımına önce terapi programı uygulayacak.



SAKİN KAL

Kadıköy'deki ilk maçta 2'si Fenerbahçe'ye, 3'ü Beşiktaş'a olmak üzere toplam 5 kırmızı kartın çıktığını öğrencilerine aktaracak olan tecrübeli çalıştırıcı, rövanşın da sert ve yüksek tansiyonda geçeceğine inandığı için oyuncularını uyaracak. Maçı kazanmak için agresif ve sert olmaları gerektiğini futbolcularının kafasına kazıyacak olan Kocaman, bunu yaparken futbol kuralları içinde kalmaları gerektiğini hatırlatacak. Kocaman, zafer şifresini "tam konsantrasyon ve soğukkanlılık" olarak belirlerken, bugün ve yarın yapacağı konuşmalarla oyuncularına psikolojik yükleme yapacak.