Önce kafada yenecek
Kadıköy’deki ilk maçta Beşiktaş’a 3, F.Bahçe’ye ise 2 kırmızı kart çıkmıştı. Rövanş da gergin geçmeye aday. Sarı-lacivertli hoca, sinirleri kontrol altına alıp tam konsantrasyon sağlamak için bir terapi programı hazırladı. Taktik çalışmalar öncesinde bu program uygulanacak
SAKİN KAL
Kadıköy'deki ilk maçta 2'si Fenerbahçe'ye, 3'ü Beşiktaş'a olmak üzere toplam 5 kırmızı kartın çıktığını öğrencilerine aktaracak olan tecrübeli çalıştırıcı, rövanşın da sert ve yüksek tansiyonda geçeceğine inandığı için oyuncularını uyaracak. Maçı kazanmak için agresif ve sert olmaları gerektiğini futbolcularının kafasına kazıyacak olan Kocaman, bunu yaparken futbol kuralları içinde kalmaları gerektiğini hatırlatacak. Kocaman, zafer şifresini "tam konsantrasyon ve soğukkanlılık" olarak belirlerken, bugün ve yarın yapacağı konuşmalarla oyuncularına psikolojik yükleme yapacak.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:09
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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