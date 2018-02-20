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    20 Şubat 2018, Salı
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    Konuşurken plan yapmam

    Konuşurken plan yapmam
    Hakemler hakkındaki açıklamaları ses getiren , bunu planlı yaptığı şeklindeki suçlamalara yanıt verdi. Sarı-lacivertli teknik direktör, "Beni tanıyan tanır, o an içimden ne geliyorsa onu konuşurum. Hiçbir zaman planlama yapmam, hesap kitap yapmam" ifadelerini kullandı. Kocaman, hakemlerden kıyak beklemediklerini, haram puanda ise gözleri olmadığını yinelerken, "Hakkımız yenmesin. Sadece bizim değil, hiçbir takımın hakkı yenmesin" dedi.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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