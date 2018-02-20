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    20 Şubat 2018, Salı
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    ‘Keşke Türkiye’de yetişseydi’

    ‘Keşke Türkiye’de yetişseydi’
    MAKEDONYA'nın Gostivar Yukarı Banisa Trabzonspor Takımı Teknik Direktörü Turgay Yonuz, 'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı anlattı. Takımı ile birlikte İstanbul'da kampta bulunan Yonuz, "Eljif çok iyi bir futbolcu ama Türkiye'de yetişseydi daha yetenekli bir oyuncu olabilirdi. Makedonya'da spor biraz alt seviyede. Buna rağmen Eljif çok yetenekli ve ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'ye çok daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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