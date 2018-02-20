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    20 Şubat 2018, Salı
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    ‘Kameni klasını gösterdi’

    ‘Kameni klasını gösterdi’
    GEÇİRDİĞİ bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Alanyaspor maçında oynayamayan kaptanı Volkan Demirel, yerine kaleyi devralan Carlos Kameni'yi övdü. Sarı-lacivertli file bekçisi, "Carlos maçta üç net kurtarış yapıp işlerin zora girmesini önledi. Ne kadar klas bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi. Performansından dolayı maçtan sonra kendisini bizzat tebrik ettim. Ona güvenimiz her zaman tam" dedi
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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