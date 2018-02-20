İsmail'den özel hazırlık
Sarı-lacivertli sol bek, derbiye tam kapasite hazır olabilmek için izin günlerinde bile mesai uyguladı
ŞENER-İSLA SEÇENEĞİ
Köybaşı, "Sakatlığım tamamen geçti. Zaten geçen hafta da son üç idmanda yer almıştım. Ekstra çalışmalarla güçleniyorum. Takımımı yalnız bırakmak istemiyorum, inşallah pazar günü sahadayım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail'i riske etmeyip, sol bekte Şener ya da İsla'yı da oynatabilir. Burada Şener şans bulursa, İsla sağda görev alacak. Tersi de söz konusu...
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:22
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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