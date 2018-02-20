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    20 Şubat 2018, Salı
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    İsmail'den özel hazırlık

    İsmail'den özel hazırlık

    Sarı-lacivertli sol bek, derbiye tam kapasite hazır olabilmek için izin günlerinde bile mesai uyguladı

    SAKATLIĞI tamamen geçen ve Hasan Ali'nin cezalı duruma düşmesiyle Beşiktaş derbisinde oynama şansı yakalayan İsmail Köybaşı, dev maça özel olarak hazırlanıyor. İzinli gününde bile çalışmalarını aksatmayan milli futbolcu, eski takımına karşı mutlaka sahada yer almak istediğini söyledi.

    ŞENER-İSLA SEÇENEĞİ
    Köybaşı, "Sakatlığım tamamen geçti. Zaten geçen hafta da son üç idmanda yer almıştım. Ekstra çalışmalarla güçleniyorum. Takımımı yalnız bırakmak istemiyorum, inşallah pazar günü sahadayım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail'i riske etmeyip, sol bekte Şener ya da İsla'yı da oynatabilir. Burada Şener şans bulursa, İsla sağda görev alacak. Tersi de söz konusu...
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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