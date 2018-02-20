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    20 Şubat 2018, Salı
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    Derbi mesaisine Skrtel’li start

    Derbi mesaisine Skrtel’li start
    SARI-lacivertli takım Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ödülü olarak iki gün izin yaparken, bazı futbolcular ise boş durmadı. , İsmail Köybaşı, Luis Neto ve Şener, Samandıra'da kendilerine verilen özel programı uyguladı. Vincent Janssen'in ise tedavisine devam edildi. Kanarya, derbi hazırlıklarına bugün başlayacak. Skrtel de uzun bir aranın ardından takıma katılıp çalışmalara başlayacak.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:15
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