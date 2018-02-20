CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başkandan 'e destek

    Başkandan <a href="/index/mehmetcik?id=d2f3d5d5-7a29-460d-ac8f-9a7e70fb336e" class="" rel="tag">Mehmetçik</a>'e destek

    Yarın, Hatay’da F.Bahçe Özel Eğitim Anaokulu’nun resmi açılışına katılacak olan Başkan Yıldırım ile yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat ve Ozan Balaban,sınıra inerek Mehmetçikler ile bir araya gelecek.

    Başkanı Hatay'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Zeytin Dalı harekatını sürdüren kahraman Mehmetçiklerimizle bir araya gelecek. Burada askerlerimize moral verecek olan başkan programında bir değişiklik olmazsa bu hafta içinde Hatay'ın yolunu tutacak.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkandan 'e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN