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    20 Şubat 2018, Salı
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    Altyapıya 8 transfer

    Altyapıya 8 transfer
    Fenerbahçe, altyapıya sürekli yeni oyuncular kazandırıyor. Son dönemde Oberhausen'den Mete Yıldız, Duisburg'tan Oğuzhan, Gütersloh'dan Hüseyin, G.Saray'dan Oben, Çanakkale'den Görkem, Jönköpping'ten Andreas Kilit, Hırvatistan'dan Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapajic ve Azerbaycan'dan Turan Valizada, altyapı takımlarına kazandırıldı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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