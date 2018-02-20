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    20 Şubat 2018, Salı
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    Alkışlar 'a

    Alkışlar Buğra Eruygun'a
    F.Bahçeli milli atlet Batuhan (26), gördüğü tedavisinin ardından pistlere rekorla döndü. Yaklaşık 3 yıl önce kanser teşhisi konulan Eruygun 2 yıl sonra hastalıktan kurtuldu. Tekrar spora başlayan sarı-lacivertli atlet, geçen cumartesi günü Ataköy'deki yapılan Balkan Şampiyonası'nda 60 metre engellide Balkan Şampiyonluğu'nu kazanırken, elde ettiği 7.90'lık derecesiyle de rekorunu kırdı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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