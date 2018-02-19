Gol için yaşıyorum
Türkiye kariyerinde maç başına 0.52’lik bir gol ortalaması tutturan Fernandao, golsüz hayatı düşünemediğini söyled
AKLI AİLESİNDE
Fernandao'nun Brezilya'ya gönderdiği ailesi, sel felaketinin ortasında kaldı. Sambacının eşi Daiana'nın ailesinin yaşadığı Rio'daki semt sular altında. Rio'nun pek çok bölgesine su ve elektrik verilemiyor.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
Gol için yaşıyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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