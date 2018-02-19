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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Gol için yaşıyorum

    Gol için yaşıyorum

    kariyerinde maç başına 0.52’lik bir gol ortalaması tutturan Fernandao, golsüz hayatı düşünemediğini söyled

    ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 4 kez fileleri sarsarak Fenerbahçe'nin yükselişine büyük katkı yapan Fernandao, Alanya'ya attığı golle 'deki gol sayısını 53'e çıkardı. 101 maçta bu başarıyı yakalayan Brezilyalı forvet, maç başına 0.52'lik bir gol yüzdesi tutturdu. Yaptığı açıklamada "gol atmak için yaşadığını" söyleyen Fernandao, başka türlü bir hayatı düşünemediğini, gol sevinçlerini ise çocukları için yaptığını yineledi.

    AKLI AİLESİNDE
    Fernandao'nun 'ya gönderdiği ailesi, sel felaketinin ortasında kaldı. Sambacının eşi Daiana'nın ailesinin yaşadığı Rio'daki semt sular altında. Rio'nun pek çok bölgesine su ve elektrik verilemiyor.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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