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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Giuliano'dan açıklaması: ya da ben...

    Giuliano'dan milli takım açıklaması: Talisca ya da ben...

    şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğini düşünüyor. Brezilyalı futbolcu milli takıma seçilmesiyle ilgiliyse umutlu konuştu.

    3-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

    Giuliano şampiyonluk yarışının son haftalara kadar devam edeceğini savundu. maçını kilit maçlardan biri olarak gören Brezilyalı futbolcu, "Çok zorlu bir karşılaşma olacak bizim için ama bunun farkındayız takım olarak. bizi gerçekten oyun olarak çok zorladı. En güçlü rakiplerimizden biri ve bu güçleriyle sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın oyun tarzı daha farklı ama onlar da oldukça güçlü ve Başakşehir ile birlikte onların da sonuna kadar yarışın içinde olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

    Deneyimli futbolcu kendi gol rekorunu kırmak istediğini söyledi. Geride kalan haftalarda 11 gole imza atan Giuliano "Daha önce Zenit'te bir sezonda 17 gol atmıştım. Henüz bu rakama ulaşmama çok var. Ama bunun için çalışıyorum ve umarım başaracağım." ifadelerini kullandı.

    Giuliano Brezilya Milli Takımına çağrılmak istediğini ve bu konuda da kendisine güvendiğini söyledi. "Artık dünyanın her yerinde futbol izleniyor. Bu yüzden 'de oynamamın bir sorun yaratacağını düşünmüyorum." diyen deneyimli futbolcu " mı seçilir ben mi seçilirim buna yetkilileri karar verecek. Brezilya Milli Takımı'nda biz 3 forvet ve arkalarındaki 3 orta saha ile oynuyoruz. Bu da temel bir 10 numaranın olmadığı anlamına geliyor. Ben de öndeki 3 forvetin arkasında, Casemiro'nun önündeki ikiliden biri olarak forma giyiyorum. Bu performansımı sürdürürsem beni seçeceklerini düşünüyorum." yorumunda bulundu. (Ntvspor)

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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