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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan yanıt: mu, mı?

    Brezilya'dan yanıt: Giuliano mu, Talisca mı?
    Sport TV'de Avrupa'da haftanın maçlarının değerlendirildiği programda Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Cesar Sampaio, ve 'yu karşılaştırdı. Sampaio, "Türkiye Ligini izliyorum. Talisca, 'ın parçası. Giuliano ise F.Bahçe'nin lideri. Tite'nin Talisca'yı değil de Giuliano'yu tercih etmesinin nedeni de liderlik özelliği olacak" iddiasında bulundu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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