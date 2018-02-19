Beşiktaş’ı düşünün
Önümüzde iki gün iznimiz var. İyi dinlenip kafamızı boşaltalım ve artık Beşiktaş maçına odaklanalım. Pazar günü belki de sezonun maçına çıkacağız. Kırılma maçımız olacak. Herkes kendini iyi hazırlasın" dedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
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