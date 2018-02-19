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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’ı düşünün

    Beşiktaş’ı düşünün
    Volkan'ın yokluğunda Alanya karşısında Fenerbahçe'nin birinci kaptanlık görevini üstlenen Mehmet Topal, mücadelenin ardından soyunma odasında takıma yönelik bir konuşma yaptı. Topal, "Her şey çok iyi gidiyor. Bunu bozmamalıyız ve kazanmaya devam etmeliyiz. Yendik, sevindik ve bitti...

    Önümüzde iki gün iznimiz var. İyi dinlenip kafamızı boşaltalım ve artık Beşiktaş maçına odaklanalım. Pazar günü belki de sezonun maçına çıkacağız. Kırılma maçımız olacak. Herkes kendini iyi hazırlasın" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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