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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    piyangosu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> piyangosu
    , Pazar günü deplasmanında oynanacak maçı için bilet başvurularını kapattı. Yapılan açıklamada biletlere yoğun bir ilgi olduğu belirtilirken, "Deplasman bilet sınırımız dolayısıyla yeni talepler kabul edilmeyecek olup, başvuru sırasına göre talepler değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili taraftarımıza bilgi verilecektir" ifadesi kullanıldı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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