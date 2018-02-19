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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Avrupa’yı gözüne kestirdi

    Avrupa’yı gözüne kestirdi
    2010-11, 2011-12, 2012-13 sezonlarında üç sezon sarı-lacivertli takımı çalıştıran , bu periyotta camiaya 1 lig, 2 de kupa şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde yarı final oynama sevinci yaşatmıştı. Kocaman'ın Fenerbahçe'deki yeni hedefi önce lig, ardından da Avrupa şampiyonluğu.

    Mini Yorum / Gürcan Bilgiç: 'Kocaman' fark
    Artık her haftanın, başka hesapların yapıldığı final dakikaları olacak. Fenerbahçe, en zor 6 haftanın bitimine yaklaştı. Yokuşun bitip, inişin başlayacağı günler öncesinde Kocaman kendi pususunu kuracaktır. İmkanlarının, yarıştığı rakiplerinin çok gerisinde kaldığı bir sezonda böyle ciddi bir tehdit olmayı başarmak, hedef sıcaklığını korumak, Aykut Kocaman'ın farkı...
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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