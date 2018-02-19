Avrupa’yı gözüne kestirdi
Mini Yorum / Gürcan Bilgiç: 'Kocaman' fark
Artık her haftanın, başka hesapların yapıldığı final dakikaları olacak. Fenerbahçe, en zor 6 haftanın bitimine yaklaştı. Yokuşun bitip, inişin başlayacağı günler öncesinde Kocaman kendi pususunu kuracaktır. İmkanlarının, yarıştığı rakiplerinin çok gerisinde kaldığı bir sezonda böyle ciddi bir tehdit olmayı başarmak, hedef sıcaklığını korumak, Aykut Kocaman'ın farkı...
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
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