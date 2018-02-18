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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Valbuena yeniden 11’de

    Valbuena yeniden 11’de
    , bir hafta aradan sonra Mahtieu Valbuena'ya yeniden ilk 11'de şans verdi. Fransız yıldız, Nabil Dirar'ın yerine forma giydi. Geçtiğimiz hafta karşısında kulübeden çıkamayan Valbuena, sol kanatta başarılı bir futbol sergiledi. İlk golü hazırlayan tecrübeli oyuncu, hücum aksiyonlarına çeşitlilik getirdi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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