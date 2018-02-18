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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Topal direğe takıldı

    Topal direğe takıldı
    'nin orta sahasındaki yıldızı yine iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli futbolcu hem rakip ataklarını durdurdu hem de hücuma katkı verdi. 40. dakikada gole de çok yaklaştı. Başarılı futbolcu gol aradığı bu dakikada atağa çıktı, düzgün bir vuruş yaptı. İp gibi giden meşin yuvaklak yan direkten geri geldi. Fernandao tamamlamak istedi, ancak o da auta vurdu. Topal iyi bir grafik yakaladıklarını, bunu sürdürüp şampiyon olacaklarını ifade etti.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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