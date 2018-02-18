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    18 Şubat 2018, Pazar
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    aynen devam edecek

    Serimiz aynen devam edecek
    'nin yıldız oyuncusu arka arkaya aldıkları galibiyetlerin ardından liderle aynı puana ulaştıklarını belirtti. Aatif, " aynen devam edecek. Bu galibiyetlerin ardından sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Haftaya oynayacğımız karşılaşmasından da iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. içi yapacağımız çalışmalarla en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız" diye konuştu.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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