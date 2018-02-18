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    18 Şubat 2018, Pazar
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    M.Ekici kadroda

    M.Ekici kadroda
    F.BAHÇE'de sakatlığı sebebiyle bir türlü ritim bulamayan Mehmet Ekici, Alanya ile oynanan mücadelede 21 kişilik kadroya dahil edildi. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman değişiklik haklarında 'yi düşünmedi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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