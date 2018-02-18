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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Mauricio Isla bildiğiniz gibi

    Mauricio Isla bildiğiniz gibi
    Sarı-Lacivertlilerin Şilili yıldızı Mauricio Isla, dün akşamki performansıyla da tam puan aldı. Sağbekteki görevini başarıyla tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı bindirmelerle hücuma da destek verdi.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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