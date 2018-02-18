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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Kaptan şoku!

    Kaptan Volkan Demirel şoku!
    'de kaptan son anda kadrodan çıkarıldı. Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği açıklanan Volkan'ın yerine kalede Carlos Kameni görev yaptı. Kamerunlu kaleci, 'de 11 maç sonra kaleye geçti. Kanarya'da sakatlıkları devam eden ve Vincent Janssen de kadroda yer almadılar.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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