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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Kameni panter kesildi

    Kameni panter kesildi
    'in hastalanmasıyla kaleye geçen Carlos Kameni, 'nin galibiyetinde kritik rol oynadı. Kamerunlu file bekçisi özellikle ilk yarım saatte dalga dalga gelen 'a yaptığı 3 kritik kurtarışla gol izni vermedi. 5. dakikada Fernandes'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu harika bir refleksle çıkaran Kameni, 23'te yine karşı karşıya kaldığı Douglas'a da geçit vermedi. 26'da Douglas'ın kafa şutunda da başarılı olan tecrübeli eldiven tribünlerden büyük alkış aldı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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