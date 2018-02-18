Kadıköy'de Samba
Son haftaların formda ismi Fernandao da dünü boş geçmedi. Başakşehir galibiyetinin mimarı, yine üstüne düşeni yaptı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızları, dün akşam da işbaşındaydı. Giuliano ve Fernandao, attıkları gollerle sarı-lacivertlileri zafere taşıdı. Gol perdesini açan isim Giuliano'ydu. 20. dakikada Alanyaspor ağlarını havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada da penaltıdan rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı gollerin yanı sıra futboluyla da büyük beğeni toplayan tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı.
ONLAR VARSA SORUN YOK
Başakşehir'i2-0 yendikleri maçta golleri atan Fernandao da dün akşamı boş geçmedi. 30 yaşındaki forvet, 27. dakikada farkı ikiye çıkardı. Son haftaların formda ismi Fernandao, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırırken, dün akşam takım arkadaşlarına da pozisyonlar hazırladı. Kanarya'nın sambacıları, Alanya karşısında performansıyla gecenin öne çıkan isimleri oldu.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Giuiliano, dün iki kez rakip fileleri havalandırırken, ligdeki 10. kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu, 19 maçta forma giydiği ligde bir de asist yaptı
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon ligde yalnızca 8 maçta forma giyen Fernandao, dün akşam 4. golüne imza attı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
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