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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'de Samba

    Kadıköy'de Samba
    Sarı-lacivertlilerin Alanya zaferinde de başrolü onlar oynadı. Takımın skorer ismi olan Giuliano, perdeyi açtı

    Son haftaların formda ismi Fernandao da dünü boş geçmedi. Başakşehir galibiyetinin mimarı, yine üstüne düşeni yaptı

    'nin Brezilyalı yıldızları, dün akşam da işbaşındaydı. Giuliano ve Fernandao, attıkları gollerle sarı-lacivertlileri zafere taşıdı. Gol perdesini açan isim Giuliano'ydu. 20. dakikada ağlarını havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, 60. dakikada da penaltıdan rakip fileleri havalandırmayı başardı. Attığı gollerin yanı sıra futboluyla da büyük beğeni toplayan tecrübeli futbolcu, 'deki gol sayısını 10'a çıkardı.

    ONLAR VARSA SORUN YOK
    Başakşehir'i2-0 yendikleri maçta golleri atan Fernandao da dün akşamı boş geçmedi. 30 yaşındaki forvet, 27. dakikada farkı ikiye çıkardı. Son haftaların formda ismi Fernandao, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırırken, dün akşam takım arkadaşlarına da pozisyonlar hazırladı. Kanarya'nın sambacıları, Alanya karşısında performansıyla gecenin öne çıkan isimleri oldu.

    Fenerbahçe'nin yıldız ismi Giuiliano, dün iki kez rakip fileleri havalandırırken, ligdeki 10. kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu, 19 maçta forma giydiği ligde bir de asist yaptı

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon ligde yalnızca 8 maçta forma giyen Fernandao, dün akşam 4. golüne imza attı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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