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    18 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    kilidi

    Josef kilidi
    Kanarya'da orta sahada yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Tecrübeli futbolcu, sezonun yıldız adaylarından Emre Akbaba'yı adeta sahadan sildi. Rakibin oyun kurulumunu bozan Brezilyalı oyuncu zaman zaman da gidip hücumda gol aradı. Performansı maç sonu alkış aldı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:44
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