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    18 Şubat 2018, Pazar
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    cezalı

    <a href="/index/hasan-ali?id=1dda0318-637f-4762-89d2-73da034b7adf" class="" rel="tag">Hasan Ali</a> cezalı

    Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , derbisinde olmayacak

    Son haftaların formda isimlerinden biri olan Hasan Ali Kaldırım'a derbi şoku... karşısına kart sınırında çıkan tecrübeli sol bek, gördüğü sarıyla cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez cezalı duruma düşerken, ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmaya da cezalı olan ve 'dan yoksun çıkacak.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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