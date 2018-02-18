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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Gümbür gümbür geliyor

    Gümbür gümbür geliyor

    Sarı-lacivertliler, ’de Giuliano (2) ve Fernandao’nun golleriyle farklı kazanırken, futboluyla da keyif verdi. Yenilmezlik serisini 15 maça taşıyan Kanarya, derbisini beklemeye başladı

    'de , Aytemiz 'u 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. 'de oynanan mücadelenin ilk yarısında karşılıklı pozisyonlar vardı; golleri bulan ise Fenerbahçe oldu. 5'te Fernandes, Kameni'yi geçemedi. 20'de Aatıf'ın pasıyla ceza sahasına giren Giuliano, kaleciden sıyrılıp topu filelere yolladı: 1-0. Kameni, 23 ve 26'da Douglas'ın iki şutunda yine başarılıydı. 27'de Giuliano, sağdan Aatıf'ı kaçırdı. Bu oyuncunun yerden ortaladığı topu Fernandao tamamlayarak, farkı ikiye çıkardı: 2-0.

    Devre biterken 'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. İkinci yarıda Alanyaspor'un çabası sonuç vermezken, Fenerbahçe 60. dakikada penaltı kazandı.

    JOSEF DÜŞÜRÜLDÜ
    ceza sahasında Taha'nın darbesiyle yerde kaldı, hakem Ümit Öztürk beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Giuliano skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Fenerbahçe puanını 44'e çıkararak maç fazlasıyla lider 'ı yakaladı. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.

    Aytemiz Alanyaspor ile ligde 4. kez karşılaşan Kanarya, rakibi önünde 3. galibiyetini aldı. Bir maç ise berabere sonuçlandı.

    Fenerbahçe, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde 9 galibiyet, 6 beraberlik alırken 33 puan topladı. (En son 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisar'a 1-0 yenilmişti).

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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