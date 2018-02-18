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    18 Şubat 2018, Pazar
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    kopya çekti!

    Giuliano kopya çekti!
    Alanya ağlarını 60. dakikada penaltıdan havalandıran , ilk yarıdaki maçta da benzer bir durum yaşamıştı. Brezilyalı, sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı karşılaşmanın 60. dakikasında yine penaltıdan rakip fileleri havalandırmıştı.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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