Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide yok
Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gördü.
Hasan Ali Kaldırım, ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı'nın da sakatlığı bulunuyor.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
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Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
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Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
Fenerbahçe'ye kötü haber! Derbide yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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